НАБУ проводит в Австрии несанкционированные следственные действия

Несанкционированные следственные действия НАБУ на территории Австрии, могут вызвать дипломатический скандал. Об этом сообщили адвокаты защиты в деле Писарук-Бахматюка

На территории Австрии представители НАБУ совершают процессуальные действия без уведомления местных органов правоохранительных Австрии. Австрийские адвокаты готовят соответствующие документы по оценке ситуации и прекращения вмешательства правоохранительных органов Украины в суверенитет Австрии.

Таким образом работники НАБУ пытается разыскать бывших руководителей VAB банка: Дениса Мальцева, Наталья Василюк и Олега Бахматюка, которые являются участниками дела по рефинансированию банковского учреждения и получения стабилизационного кредита, за погашение задолженности перед вкладчиками. Зато адвокаты указывают их под защитные не прикрываются и готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, но в рамках действующих законов.

Адвокаты инициируют возбуждение уголовных производств по детективов НАБУ и призывают высшее руководство страны обратить внимание на безосновательные преследования экс-руководителей VAB банка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал