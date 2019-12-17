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17 декабря • обновлено в 09:47
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НАБУ проводит в Австрии несанкционированные следственные действия

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Несанкционированные следственные действия НАБУ на территории Австрии, могут вызвать дипломатический скандал. Об этом сообщили адвокаты защиты в деле Писарук-Бахматюка

На территории Австрии представители НАБУ совершают процессуальные действия без уведомления местных органов правоохранительных Австрии. Австрийские адвокаты готовят соответствующие документы по оценке ситуации и прекращения вмешательства правоохранительных органов Украины в суверенитет Австрии.

Таким образом работники НАБУ пытается разыскать бывших руководителей VAB банка: Дениса Мальцева, Наталья Василюк и Олега Бахматюка, которые являются участниками дела по рефинансированию банковского учреждения и получения стабилизационного кредита, за погашение задолженности перед вкладчиками. Зато адвокаты указывают их под защитные не прикрываются и готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, но в рамках действующих законов.

Адвокаты инициируют возбуждение уголовных производств по детективов НАБУ и призывают высшее руководство страны обратить внимание на безосновательные преследования экс-руководителей VAB банка.

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