НАБУ проводит в Австрии несанкционированные следственные действия
Несанкционированные следственные действия НАБУ на территории Австрии, могут вызвать дипломатический скандал. Об этом сообщили адвокаты защиты в деле Писарук-Бахматюка
На территории Австрии представители НАБУ совершают процессуальные действия без уведомления местных органов правоохранительных Австрии. Австрийские адвокаты готовят соответствующие документы по оценке ситуации и прекращения вмешательства правоохранительных органов Украины в суверенитет Австрии.
Таким образом работники НАБУ пытается разыскать бывших руководителей VAB банка: Дениса Мальцева, Наталья Василюк и Олега Бахматюка, которые являются участниками дела по рефинансированию банковского учреждения и получения стабилизационного кредита, за погашение задолженности перед вкладчиками. Зато адвокаты указывают их под защитные не прикрываются и готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, но в рамках действующих законов.
Адвокаты инициируют возбуждение уголовных производств по детективов НАБУ и призывают высшее руководство страны обратить внимание на безосновательные преследования экс-руководителей VAB банка.
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