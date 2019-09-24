На Западе есть хорошо прикормленные пророссийские лобби, пропагандирующие снятие санкций: политолог

Политический и военный эксперт Юрий Кочевенко прокомментировал ситуацию на Донбассе и план президента Зеленского по деэскалации.

Он также отметил, что голосование в Генассамблее ООН о включении вопроса по Крыму в повестку дня в очередной раз показало, кто из стран является союзниками РФ на международной арене.

Он заявил, что если Беларусь, например, пытается позиционировать себя как нейтральное государство и предлагает себя в качестве площадки для переговоров между РФ и Украиной, то, то как Беларусь голосует в ООН, является показателем реальности ее "нейтралитета".

По словам эксперта, РФ будет стараться максимально замять вопрос Донбасса и Крыма, показать, что эти вопросы уже устарели, и, таким образом, будет вести к снятию санкций. Кочевенко убежден, что на Западе есть подготовленные и хорошо прикормленные пророссийские лобби, которые только и ждут удачного времени, чтобы начать активную пропаганду снятия санкций против РФ.

Кочевенко еще раз отметил, что пример Будапештского меморандума, возвращение России в ПАСЕ и осуждение украинского гвардейца в Италии, доказывает, что не стоит верить в незыблемость международных соглашений и стандартов.

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