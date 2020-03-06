На Украину надвигается 8 марта
Международный женский день отмечается в Украине и мире ежегодно, 8 марта. В 2020 году этот праздник выпадает на воскресенье, благодаря чему понедельник, 9 марта, будет выходным днем.
В этот день принято дарить женщинам различные подарки (чаще всего цветы) и поздравлять их с Женским днем. OBOZREVATEL же предлагает ознакомиться с лучшими поздравлениями с 8 марта.
8 марта: поздравления в стихах
Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы — просто блаженство, лучи золотые!
Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,
Вы — свет, теплота удивительных слов,
Вы — праздник весенний, вы — радости дни,
Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!
***
С Международным женским днем!
Весна вступает в силу.
Пусть свежим, теплым ветерком
Она прогонит зиму!
Пусть настроенье зимних вьюг
Уносит ручейками,
Пусть исполняется все то,
Что было лишь мечтами!
Пускай горит в руках у вас
Любое в жизни дело!
Любовь, восторг и красота
Пусть царствуют всецело!
8 марта: поздравления в прозе
Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!
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