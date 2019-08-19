На территории Певческого поля стартовала выставка цветов, посвященная Дню Независимости.

В этом году выставку посвятили топ-спортсменов, прославивших Украину на весь мир. Главными героями цветочных композиций стали братья Кличко, Сергей Бубка, Лилия Подкопаева, Валерий Лобановский и другие. Кроме цветочных композиций здесь есть и таблички, на которых основные достижения выдающихся спортсменов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!