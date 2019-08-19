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На территории Певческого поля стартовала выставка цветов, посвященная Дню Независимости

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На территории Певческого поля стартовала выставка цветов, посвященная Дню Независимости.

В этом году выставку посвятили топ-спортсменов, прославивших Украину на весь мир. Главными героями цветочных композиций стали братья Кличко, Сергей Бубка, Лилия Подкопаева, Валерий Лобановский и другие. Кроме цветочных композиций здесь есть и таблички, на которых основные достижения выдающихся спортсменов.

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Персоны
Сергей Бубка Андрей Шевченко Лилия Подкопаева Валерий Лобановский Виталий Кличко Владимир Кличко Ольга Харлан
Место
Украина Киев
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