На территории Певческого поля стартовала выставка цветов, посвященная Дню Независимости42 Читать материал на украинском
На территории Певческого поля стартовала выставка цветов, посвященная Дню Независимости.
В этом году выставку посвятили топ-спортсменов, прославивших Украину на весь мир. Главными героями цветочных композиций стали братья Кличко, Сергей Бубка, Лилия Подкопаева, Валерий Лобановский и другие. Кроме цветочных композиций здесь есть и таблички, на которых основные достижения выдающихся спортсменов.
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