С "холостячкой" Мишиной произошел конфуз во время "изнасилования"

София Ковнир Видео 15:23, 13.11.2020 Обновлено: 15:24, 13.11.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Криклия и посла Украины не пустили на встречу с премьером Казахстана из-за фальшивых ПЦР-тестов – источник

Цены на пульсоксиметры взвинтили в 10 раз: как наживаются на здоровье украинцев и стоит ли покупать "COVID-прибор"

Украинцам оплатят самоизоляцию в случае COVID-19 у члена семьи

Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах

В ОП рассказали, как Зеленский "спас безвиз" с Евросоюзом