На росТВ заявили, что Украина захватила части России, Польши, Венгрии и Молдавии

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян отличился фейком о том, что современная Украина якобы созданная из захваченных кусков других государств.

По его словам, Киев якобы аннексировал значительную часть России, Молдавии, Польши и Венгрии. Бредовой теорией Степанян поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".