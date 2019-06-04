ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

На росТВ затеяли скандал из-за одиозного украинца

279

На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за высказываний одиозного одесского писателя Всеволода Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове.

Украинца обозвали умалишенным рупоры Кремлевской пропаганды Ольга Скабеева и Евгений Попов. Это произошло в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости