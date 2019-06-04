На росТВ затеяли скандал из-за одиозного украинца 279

На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал из-за высказываний одиозного одесского писателя Всеволода Непогодина о снесенном памятнике маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове.

Украинца обозвали умалишенным рупоры Кремлевской пропаганды Ольга Скабеева и Евгений Попов. Это произошло в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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