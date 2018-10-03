На росТВ запустили фейк об убитой ВСУ “беременной медсестре” 54

Российские пропагандисты показали в прямом эфире фото взорванного автомобиля и выдали фейк о том, что это скорая помощь террористов "ДНР", которую якобы вместе с людьми уничтожили во время обстрела Вооруженные силы Украины.

Более того, для более пугающей информационной картинки они заявили, что в ней находилась беременная медсестра, которая также погибла. Бессмысленную и наглую ложь рупоры Кремля озвучили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".