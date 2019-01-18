На росТВ заговорили о присоединении Кубани к Украине 165

Российские пропагандисты устроили панику из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируют США.

Столь бурную реакцию у рупоров кремля вызвала статья "Радио Свобода" о том, как украинцам возвращают историческую память об их этнических территориях. Обсуждения этого материала пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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