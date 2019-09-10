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11 сентября • обновлено в 00:18
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На росТВ взорвались возмущениями из-за триумфа украинского кино “Атлантида”

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Скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.

Картина Валентина Васяновича о разрушенном войной Донбассе была признана лучшей работой в специальной конкурсной программе "Горизонты". Именно правдивое освещение военных преступлений России на востоке Украины и возмутило ведущих пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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