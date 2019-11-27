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29 ноября • обновлено в 12:43
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На росТВ всплыла новая "жертва" украинизации

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На российском пропагандистском телевидении снова запустили фейк о том, что в Украине якобы насильно заставляют разговаривать на украинском языке всех русскоязычных.

Поводом для этого послужило видео, на котором мужчина требует у продавщицы в киоске кофе разговаривать с клиентом на государственном языке. Ролик показали на пропагандистской программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

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