На росТВ вскипели из-за приветствия ВСУ

На росТВ вскипели из-за приветствия ВСУ252
На российском пропагандистском телевидении очередной раз взорвались возмущениями из-за приветствия ВСУ "Слава Украине!", которое прозвучало во время официального визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев.
Так, ведущий прокремлевской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выдал фейк, что президент Украины Владимир Зеленский якобы встретил израильского гостя "нацистским" лозунгом.
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