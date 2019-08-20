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На росТВ вскипели из-за приветствия ВСУ

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На российском пропагандистском телевидении очередной раз взорвались возмущениями из-за приветствия ВСУ "Слава Украине!", которое прозвучало во время официального визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев.

Так, ведущий прокремлевской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выдал фейк, что президент Украины Владимир Зеленский якобы встретил израильского гостя "нацистским" лозунгом.

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Персоны
Йозеф Геббельс(Joseph Goebbels) Владимир Путин
Тег
Россия - страна-агрессор
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