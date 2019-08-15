На росТВ устроили переполох из-за украинского языка 98

На российском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на языковой скандал, который разгорелся в Верховной Раде Украины.

Ведущего программы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгения Попова возмутило, что на подготовительном заседании парламента нового созыва от избранного нардепа и будущего представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича потребовали соблюдать Регламент и говорить на государственном языке.

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