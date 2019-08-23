На росТВ устроили переполох из-за карты на стене в Раде

На росТВ устроили переполох из-за карты на стене в Раде28 Читать материал на украинском
Российские пропагандисты взорвались возмущениями из-за поста главы комитета по иностранных делам Верховной Рады Украины Анны Гопко.
В нем она опубликовала фото со своим преемником Богданом Яременко на фоне карты Идель-Урала.
Бурную дискуссию по этому поводу устроили в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и обвинили Украину в поддержке "нацистских" идей.
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