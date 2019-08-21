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На росТВ Украине пригрозили походом "ДНР"

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Украина якобы подписала Минские соглашения из-за угрозы взятия Мариуполя, Одессы и Киева армией террористов "ДНР".

Такое неадекватное заявление сделал российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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