На росТВ публично оскорбили украинский язык

На росТВ публично оскорбили украинский язык37
Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов взорвался едкими оскорблениями в адрес украинского языка. Он назвал его вымышленным и заявил, что на нем якобы разговаривают только в селах.
Кроме того, украинофоб заявил, что ему неизвестна ни одна научная работа на украинском языке. Агрессивный демарш Мартынов устроил в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
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