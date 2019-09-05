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5 сентября • обновлено в 18:15
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На росТВ публично оскорбили украинский язык

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Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов взорвался едкими оскорблениями в адрес украинского языка. Он назвал его вымышленным и заявил, что на нем якобы разговаривают только в селах.

Кроме того, украинофоб заявил, что ему неизвестна ни одна научная работа на украинском языке. Агрессивный демарш Мартынов устроил в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

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