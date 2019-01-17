На росТВ позвонила “жертва” гонений б*ндеровцев из Львова 105

На связь с российскими пропагандистами вышла руководитель львовской областной организации "Оппозиционной платформы — За життя" Инна Иваночко. Она пожаловалась на жесткие притеснения русскоязычных людей со стороны националистов во Львове.

Женщина выразила недовольство тем, что ей приходится жить в регионе с напряженной атмосферой, поскольку западная Украина якобы является нетерпимой к носителям русского языка. Наглую ложь об Украине Иваночко озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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