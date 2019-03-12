На росТВ подняли панику из-за новых шевронов ВСУ 718

Российские пропагандисты гневно отреагировали на смену шевронов 72 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. На них изображен череп и надпись "Украина или смерть".

Рупоры Кремля увидели в них отсылку к символике нацистской Германии и обвинили украинских защитников в поддержке гитлеровской идеологии. Бурными возмущениями они разразились в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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