На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста

На росТВ испугались ССО ВСУ из-за похищения террориста932
На российском пропагандистском телевидении подняли шум из-за очередного похищения украинскими спецслужбами террориста "ЛНР" с временно оккупированной территории.
Бурное обсуждение сенсационной новости устроили в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".
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