На росТВ испугались новейшего оружия Украины 558

Кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве.

В частности, большой ажиотаж на российском телевидении вызвал анонс советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова о машине, которая в случае необходимости может "поработать по Москве" с определенной точки страны. Фрагмент ролика с выступлением украинца продемонстрировали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и сопроводили его едкими комментариями.