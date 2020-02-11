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11 февраля • обновлено в 17:02
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На росТВ испугались баз НАТО на Донбассе

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Российские пропагандисты бурно отреагировали на новость о том, что в Мариуполе и Северодонецке появится две военные базы ВСУ, соответствующие стандартам НАТО.

Отдельный сюжет этому посвятили в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1". Ее ведущего Евгения Попова особо разозлил тот факт, что средства на строительство новых баз Украина частично получит и от партнеров из США.

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