На росТВ испугались баз НАТО на Донбассе

Российские пропагандисты бурно отреагировали на новость о том, что в Мариуполе и Северодонецке появится две военные базы ВСУ, соответствующие стандартам НАТО.

Отдельный сюжет этому посвятили в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1". Ее ведущего Евгения Попова особо разозлил тот факт, что средства на строительство новых баз Украина частично получит и от партнеров из США.

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