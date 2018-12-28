На росТВ бурно отреагировали на новые правила секса в Украине

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян заявил, что новые правки в Уголовный кодекс Украины относительно сексуального насилия якобы приведут к тому, что украинский народ полностью исчезнет.

Более того, он расценил их как инструмент ухудшения демографической ситуации в Украине. Бредовый тезис прозвучал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".