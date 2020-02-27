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27 февраля • обновлено в 17:16
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"На работе я смотрю Pornhub": главный редактор Playboy

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Главный редактор журнала Playboy Влад Иваненко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о современных тенеденциях и моде на фото обнаженного женского тела и об особенностях своей работы.

Главный редактор прокомментировал скандал с Харви Вайнштейном и рассказал, как он избегает подобных ситуаций во время своей работы.

Он также поделился информацией, что вскоре мир увидит журнал Playboy с мужчиной на обложке. Им станет певец Макс Барских.

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