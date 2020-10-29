На опаленні можна економити, - експерт з енергоефективності YASNO

Obozrevatel, Вячеслав Буткалюк Коммуналка 15:11, 29.10.2020 Обновлено: 15:34, 29.10.2020
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Экономика Коммуналка

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