На КремльТВ выдали фейк об аресте школьника в Украине за любовь к “ДНР” 52

Российский пропагандист, президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко выдал фейк о якобы незаконном аресте школьника, поддерживающего террористов "ДНР" из-за провокации Службы безопасности Украины. Исходя из сюжета вымышленной истории, парня удалось вытащить из-за решетки только как военнопленного. Такую "страшилку" Сергиенко озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".