На КремльТВ устроили истерику из-за потери РПЦ доходов в Украине

Российский пропагандист Семен Багдасаров возмутился из-за того, что РПЦ потеряет огромные доходы из-за создания единой поместной Православной церкви Украины.

Истеричный спич по этому поводу он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Так, рупор Кремля заявил, что украинцы якобы добровольно сдались в рабство Константинополю и будут отдавать все деньги ему.