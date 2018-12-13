На КремльТВ устроили бурный спор о войне в Украине 211

Депутат нелегитимной Государственной думы Юрий Афонин и российский политолог Андрей Окара устроили бурный спор о российско-украинской войне на кремлевском телевидении.

Поводом для конфликта стало то, что Афонин лицемерно уверял студию в том, что Россия якобы никогда не пойдет с войной против Украины, а Окара напомнил ему, что она уже длится пятый год. Их перепалка произошла в студии пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".