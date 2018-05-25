На КремльТВ предложили уничтожить Украину 1.2т

Российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов цинично высказался об Украине, заявив, что Россия больше не заинтересована в ее существовании.

Кроме того, он позволил себе заявить, что до событий 2013-2014 года страна-агрессор якобы прилагала все усилия для сохранения единства Украины, которая сама отказалась от такого пути развития. Свою проимперскую позицию с намеком на территориальные претензии к соседней стране Куликов озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".