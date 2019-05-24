На КремльТВ потребовали вхождения Украины в Россию 219

Российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в Российскую Федерацию.

Он убежден, что население страны якобы поддержит идею объединения с агрессором, который пятый год ведет против него войну. Бредовую идею для президента Владимира Зеленского рупор Кремля предложил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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