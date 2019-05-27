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На КремльТВ обвинили НАТО в плене украинских моряков

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Прокремлевский журналист из Германии Александр Сосновский заявил, что в операции по прохождению украинскими кораблями Керченского пролива, во время которой 24 моряка попали в плен к России, якобы участвовали войска НАТО.

Он выдал фейк о том, что катера и буксир ВМСУ сопровождали военные самолеты Альянса. Вымысел российской пропаганды он озвучил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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