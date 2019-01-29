На Кремль ТВ пригрозили США подлодками и ракетами из-за Венесуэлы 30

Российский пропагандист Игорь Коротченко, называющий себя военным экспертом, заявил, что Россия должна направить свои подводные лодки к берегам США и отомстить ей за якобы устроенный переворот в Венесуэле.

Он выразил надежду на то, что помочь в реализации этого плана Российской Федерации может Китай. Бредовой идеей Коротченко поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся