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На гачку пропаг...ів і в Давос за шапками | Альо, гараж! REBOOT #189

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Вже навіть BBC-ньюз розповсюдила цю новину. Новину про пригоди нашого прикольного претендента на гетьманську булаву в Давосі. Кандидата у Президенти України охоронці спіймали на крадіжці, увага - БЕЗКОШТОВНИХ ШАПОК у Давосі… А тим часом кількість кандидатів в кандидати перетнула позначку у два десятки…

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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