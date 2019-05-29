На Донбассе во время боя исчез военный: Obozrevatel News

На Донбассе во время боя исчез военный

А на Донбассе во время боя пропал без вести украинский военный. Об этом сообщается на фесбук странице 54 отдельной механизированной бригады. В районе Попасной группу украинских саперов атаковала диверсионно-разведывательная группа боевиков. Завязался бой. В настоящее время украинского военного ищут. Всего за прошлые сутки боевики 11 раз нарушили "режим тишины". Враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов один украинский армеец получил ранения. С начала этой эпохи враг из минометов калибра 82 миллиметра уже трижды обстрелял позиции украинской армии вблизи Песков.

Скандал с исчезновением техники в Администрации президента

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнате в Администрации президента Украины исчезли мониторы и серверы, на которых хранилась секретная информация. Соответствующее видео он обнародовал на своей странице в Facebook. На нем чиновник показал пустые стены помещения с нишами для мониторов, а также пустые стеллажи для серверов. Из-за этого он пообещал обратиться в полицию.

В ответ бывший пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Пороршенка - Святослав Цеголко заявил, что всю технику бывший глава государства арендовал на личные средства. А вот после завершения его каденции мониторы и серверы вернули арендодателю. Кроме того, Цеголко заверил: конфиденциальной информации на серверах не сохранялась. Отреагировал на видео и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, то, что показал на видео Данилюк, не имеет никакого отношения к СНБО. Техника же главного ситуационного центра СНБО "находится под надежной охраной и работает в штатном режиме", - говорит Александр Турчинов.

Возвращение Саакашвили в Украину

Уже сегодня в Украину вернется бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Накануне президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Самолет с политиком прилетит из Варшавы в аэропорт "Борисполь" после пяти вечера. Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж. Сам экс-президент Грузии в интервью СМИ рассказал: возвращается, потому что соскучился по Украине. Мол, никаких переговоров с представителями Зеленского для возвращения себе гражданства он не проводил. Это решение исключительно украинского президента. Кроме того, Саакашвили уверяет, что никаких политических амбиций относительно досрочных выборов в Верховную Раду нет. Говорит: будет очень осторожным, даже если решит согласиться на какую-то должность. Между тем, Госпогранслужба ответила, что пустит Саакашвили в Украину. Объяснили: не имеют права ограничивать въезд гражданину Украины.

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