На Донбассе надо уволить всех учителей, – Ницой

Реинтеграция оккупированных территорий Донбасса должна включать и полную замену руководящего и преподавательского состава общеобразовательных школ.

Такое мнение в программе "Острое вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказала писательница Лариса Ницой. "Менять педагогический состав, освободить весь руководящий состав, всех учителей, которые учили детей", – заявила она.

По мнению писательницы, чтобы обеспечить Донбасс педагогическими кадрами, на этой территории следует строить общежития и приглашать учителей с подконтрольной части Украины. "Кто-то может там жить, а кто-то работать по контракту – поработал по контракту, уехал, а кто-то следующий приехал", – объяснила Ницой.

Она заявила, что не только на Донбассе, но и вообще в Украине должна быть гуманитарная политика, которой, по ее мнению, пока нет. В этом контексте писательница обратила внимание на то, что оккупационные власти "ДНР" и "ЛНР" проводят в школах своеобразное "патриотическое воспитание".

"Там учат защищать свою территорию, а у нас не учат. Это тоже составляющая гуманитарной политики – приучать детей к обязанности защищать свою страну", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают активную милитаризацию детского воспитания и всячески привлекают школьников к своим пропагандистским мероприятиям. В частности, пропагандой войны среди детей занимаются такие организации, как "Юнармия" и "Пересвет". Они строят детей в военной форме под флагами боевиков.