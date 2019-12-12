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12 декабря • обновлено в 20:21
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На что Украина потратит помощь от США: военный эксперт

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Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о предоставлении Украине военной помощи США.

"Эти средства будут направлены на оказание военно-технической и консультационной помощи, а также на приобретение определенных систем для украинских вооруженных сил. Речь идет о предоставлении летального оружия, которое крайне необходима украинским морским силам после того, как РФ захватила украинские корабли. Также речь идет о системах управления, то есть о технологиях, которые позволяют нам оперативно реагировать на все вызовы вдоль нашего морского побережья", - заявил Селезнев.

"Мы можем надеяться на то, что мы получим все системы уже в 2020 году", добавил эксперт.

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Владислав Селезнев
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