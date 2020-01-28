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28 января • обновлено в 18:56
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На 1 гривню, инвестированную в дороги, государство получит 1,65 грн: прогноз правительства

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Народный депутат Украины, "Слуга Народу", член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Арсений Пушкаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги".

Он прокомментировал планы правительства Украины по ремонту и строительству новых дорог.

"Дороги являются кровеносной системой государства. У нас сейчас есть города, которые почти отрезаны от всех из-за ужасной ситуации с дорогами. А кто захочет инвестировать в такие города? Это риторический вопрос. По нашим подсчетам на каждую инвестированную в строительство дорог гривню государство получит 1,65 грн", - заявил Пушкаренко.

Он также добавил, что строительство новых дорог станет прорывом в инфраструктуре и экономике.

"Это заметят в других странах, заметят инвесторы, что безусловно положительно повлияет на поступление средств в нашу страну", - заявил народный депутат.

Пушкаренко также отметил, что курс доллара, заложенный в бюджете, соответствует действительности, и украинцам не стоит беспокоиться о курсе 40 грн за доллар, которым пугают другие "эксперты".

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