Украинцы за рубежом пришли на выборы президента

Голосование на выборах президента Украины началось и за рубежом. Первой страной стала Австралия, там избирательные участки открылись еще вчера, в 23:00 часов по киевскому времени. Последними будут голосовать в американском Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени, 1 апреля.

Украинские избиратели за рубежом могут проголосовать на 101 избирательном участке в более чем 70 странах мира. Большинство участков созданные при посольствах и консульствах Украины. Некоторые - при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины. Это – Демократическая Республика Конго и Косово. В России Центрвиборчом участки не открывал из соображений безопасности граждан.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал