Голосование за президента Украины в Африке

Голосование на выборах президента за рубежом, проходит не только при посольствах и консульствах Украины. Среди 101-го избирательного участка, расположенных в более чем 70 странах мира, выборы проходят и при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины, в частности, в Демократической Республике Конго свои голоса за будущего президента страны отдали украинские военнослужащие, входящие в состав миротворческого контингента ООН в этой стране.

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