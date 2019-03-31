Голосование за президента Украины в Африке

Голосование за президента Украины в Африке102Читать материал на украинском
Голосование на выборах президента за рубежом, проходит не только при посольствах и консульствах Украины. Среди 101-го избирательного участка, расположенных в более чем 70 странах мира, выборы проходят и при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины, в частности, в Демократической Республике Конго свои голоса за будущего президента страны отдали украинские военнослужащие, входящие в состав миротворческого контингента ООН в этой стране.
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