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4 ноября • обновлено в 17:55
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Год без Екатерины Гандзюк

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Годовщина гибели Екатерины Гандзюк.

Украинская активистка, которая за расследование коррупционных схем в Херсонской области поплатилась собственной жизнью. Злоумышленники облили ее серной кислотой. Девушка почти сто дней боролась за жизнь в реанимации. Однако, организм не выдержал. Сейчас в службе безопасности открыто аж 5 уголовных производств. Однако, следствие за год почти не продвинулось.

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