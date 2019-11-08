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8 ноября • обновлено в 16:13
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"Диктант единства"

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Сегодня каждый желающий смог проверить свое знание украинского языка.

Украинское радио провело уже традиционную акцию - Национальный диктант единства. Как и школьный урок, испытание длилось 45 минут. Текст подбирал и начитывал языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко. В этом году диктант писали в национальной библиотеке Вернадского.

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