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11 ноября • обновлено в 15:26
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12 ноября ВР рассмотрит законопроект о рынке земли

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Законопроект о рынке земли сегодня обсуждали в ходе согласительного совета.

Вероятно, его начнут рассматривать уже завтра во втором чтении. Закон, в частности, снимает мораторий на продажу сельхоз угодий. Такие изменения инициировал Кабинет Министров. Вместе с тем, к правительственному законопроекту народные избранники предложили еще 10 альтернативных.

"Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа" За життя "заявили, что не поддерживают отмену моратория на продажу земельных участков. Голосование за эти законопроекты они требуют снять с рассмотрения Верховной Рады.

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