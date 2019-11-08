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8 ноября • обновлено в 11:44
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Госпомощь задержится

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В ноябре, государственную помощь на оплату коммунальных услуг могут получить не все.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко. По его словам, все из-за изменений системы финансирования помощи населению. Реестр, на базе которого происходит расчет льгот, создали еще в 2003 году, а часть льготников и организаций вовремя подавали информацию об изменении реквизитов. Однако чиновник успокоил, в случае задержки средства все же выплатят, но не сразу. Кроме этого, украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам, без учета субсидий.

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