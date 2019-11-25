Взрыв автомобиля в Харькове
70
Полиция разыскивает подрывника автомобиля в центре Харькова .
По городу объявлен план "Перехват". Потерпевший - адвокат. Говорит, ему ранее угрожали.
Как сообщают очевидцы, взрывчатка сработала в авто, припаркованное во дворе многоэтажки, когда туда садился водитель. В результате никто не пострадал. Повреждения получили пять автомобилей.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы