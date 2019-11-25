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25 ноября • обновлено в 16:23
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Взрыв автомобиля в Харькове

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Полиция разыскивает подрывника автомобиля в центре Харькова .

По городу объявлен план "Перехват". Потерпевший - адвокат. Говорит, ему ранее угрожали.

Как сообщают очевидцы, взрывчатка сработала в авто, припаркованное во дворе многоэтажки, когда туда садился водитель. В результате никто не пострадал. Повреждения получили пять автомобилей.

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