Звезда укранской поп-музыки Марина Одольская в гостях Бурчук Live

Гостья программы, одна из самых ярких звезд украинской поп-сцены девяностых, которая заняла Первое место в номинации "поп-музыка" на Всеукраинском конкурсе "Червона рута" ( Севастополь, май 1995), получила Специальный приз на международном конкурсе "Голос Азии" ( Алматы, 1996) и еще много других первых мест и Гран-при на музыкальных фестивалях, заслуженная артистка Украины Марина Одольская, с которой ведущие программы Бурчук Live Юлия Крапивина и Александр Лирчук вспомнили прошлое и поговорили о том, как меняется украинская поп-музыка.

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