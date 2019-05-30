ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Звезда укранской поп-музыки Марина Одольская в гостях Бурчук Live

23Читать материал на украинском

Гостья программы, одна из самых ярких звезд украинской поп-сцены девяностых, которая заняла Первое место в номинации "поп-музыка" на Всеукраинском конкурсе "Червона рута" ( Севастополь, май 1995), получила Специальный приз на международном конкурсе "Голос Азии" ( Алматы, 1996) и еще много других первых мест и Гран-при на музыкальных фестивалях, заслуженная артистка Украины Марина Одольская, с которой ведущие программы Бурчук Live Юлия Крапивина и Александр Лирчук вспомнили прошлое и поговорили о том, как меняется украинская поп-музыка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Марина Одольская
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
op-