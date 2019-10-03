Главная Новости
3 октября • обновлено в 17:19
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о столице

42

Закон о столице в первом чтении приняла Верховная Рада.

За такое решение проголосовали 244 народных депутата. В законопроекте предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительные органы жителей районов столицы. в Киевском городском совете будет восемьдесят депутатов. В районных радах- двадцать. Полномочия Киевской городской госадминистрации авторы планируют передать Киевскому магистрату. Этот орган будет отвечать за целевое назначение земельных участков в Киеве.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости