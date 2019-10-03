Верховная Рада приняла в первом чтении закон о столице 42

Закон о столице в первом чтении приняла Верховная Рада.

За такое решение проголосовали 244 народных депутата. В законопроекте предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительные органы жителей районов столицы. в Киевском городском совете будет восемьдесят депутатов. В районных радах- двадцать. Полномочия Киевской городской госадминистрации авторы планируют передать Киевскому магистрату. Этот орган будет отвечать за целевое назначение земельных участков в Киеве.

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