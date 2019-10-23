Смог наступает

Смог наступает56
Загрязнение атмосферы стало одной из самых больших проблем в Таиланде.
С конца прошлого месяца его столица - Бангкок - попал в список 10-ти самых загрязненных в мире.
Над городом постоянный смог. А местные жители не покидают свои дома без марлевых повязок.
Как там ведут борьбу за чистую окружающую среду и какие еще страны на грани экологической катастрофы?
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