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23 октября • обновлено в 11:46
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Смог наступает

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Загрязнение атмосферы стало одной из самых больших проблем в Таиланде.

С конца прошлого месяца его столица - Бангкок - попал в список 10-ти самых загрязненных в мире.

Над городом постоянный смог. А местные жители не покидают свои дома без марлевых повязок.

Как там ведут борьбу за чистую окружающую среду и какие еще страны на грани экологической катастрофы?

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