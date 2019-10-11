Полицейским избрали меру пресечения

Полицейским избрали меру пресечения70
Содержание под стражей с правом внесения залога.
В Заводском суде Николаева избрана мера пресечения двум полицейским из Одессы, которых подозревают в истязании задержанных.
Во время патрулирования железнодорожного вокзала 1 июня полицейские задержали двух человек. Обвинили их в краже золотой цепочки.
Признание - выбивали. В случае доказательства вины, полицейским грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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