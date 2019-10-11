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11 октября • обновлено в 13:21
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Полицейским избрали меру пресечения

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Содержание под стражей с правом внесения залога.

В Заводском суде Николаева избрана мера пресечения двум полицейским из Одессы, которых подозревают в истязании задержанных.

Во время патрулирования железнодорожного вокзала 1 июня полицейские задержали двух человек. Обвинили их в краже золотой цепочки.

Признание - выбивали. В случае доказательства вины, полицейским грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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