Главная Новости
17 февраля • обновлено в 17:47
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Мюнхенская конференция и распределение сил в мире: военный эксперт

178
Читать материал на украинском

Заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал распределение сил на политической арене в мире и Европе в частности.

"Теория, где некоторые страны поддерживают Россию, а другие страны выступают против нее не возможна. Напомню, что Россия - это лишь 2% мирового ВВП. Поэтому просто невозможно, чтобы вокруг такого центра крутились гранды, которые имеют абсолютно несравнимые с РФ экономические , военно-политические и другие потенциалы. Если мы берем США и ЕС, то с приходом Трампа США стали новым игроком, который пытается переформировать мировой порядок. Они стараются влиять на роль Китая, идет переформатирование отношений между США и Китаем", - заявил Самусь.

Эксперт отметил, что украинцы до сих пор живут в постимперской реальности и не осознают собственную субъектность.

"К сожалению, мы ее только вырабатываем и пытаемся присоединиться к какому центру", - добавил он.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Михаил Самусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости