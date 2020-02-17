Мюнхенская конференция и распределение сил в мире: военный эксперт

Заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал распределение сил на политической арене в мире и Европе в частности.

"Теория, где некоторые страны поддерживают Россию, а другие страны выступают против нее не возможна. Напомню, что Россия - это лишь 2% мирового ВВП. Поэтому просто невозможно, чтобы вокруг такого центра крутились гранды, которые имеют абсолютно несравнимые с РФ экономические , военно-политические и другие потенциалы. Если мы берем США и ЕС, то с приходом Трампа США стали новым игроком, который пытается переформировать мировой порядок. Они стараются влиять на роль Китая, идет переформатирование отношений между США и Китаем", - заявил Самусь.

Эксперт отметил, что украинцы до сих пор живут в постимперской реальности и не осознают собственную субъектность.

"К сожалению, мы ее только вырабатываем и пытаемся присоединиться к какому центру", - добавил он.

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