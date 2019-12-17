Мы очень небрежно повели себя в отношении крымских татар: Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины в ТКГ в Минске Роман Бессмертный в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Он прокомментировал новости по обмену пленными между РФ и Украиной.

"С моей точки зрения, сейчас есть шанс для тех, кто был анонсирован в августе-сентябре. Но там не тот заявленный принцип всех-на всех, а тот, о котором говорил Путин - всех определенных-на всех определенных. И второе: важно не разграничивать категории тех, кто находится в Луганске и Донецке, тех кто находится в Крыму и кто - в России. Самым опасным является то, что РФ вбросила и структурировала эту вещь. И мы даже перестали анализировать, кто в России. Мы очень небрежно в этой ситуации повели себя в отношении крымских татар", - заявил Бессмертный.

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