Мы не сможем отказаться от того, что подписал Порошенко: народный депутат Украины

Народный депутат Украины Владимир Крейденко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал изменения в украинском законодательстве, которые должна сделать Верховная Рада уже в ближайшее время и сколько будет стоить восстановление оккупированных территорий.

"Что касается Минских соглашений и формулы Штайнмайера, то Минские соглашения были подписаны еще во времена Порошенко, и мы не можем отступать от того, что уже подписали", - заявил народный депутат.

"Я могу высказать личное мнение, что до конца года осталось не так много времени, поэтому мы в ближайшее время проведем консультации и сообщим обществу о том, каким путем все будет происходить. В четверг мы будем в первую очередь говорить об открытии рынка земли, но думаю, что мы не обойдем тему нормандской встречи и ее результаты. Хотя я сомневаюсь, что это будет основная тема четверга", - отметил он.

Крейденко также прокомментировал финансирование восстановления Донбасса. Он рассказал, на что будут выделяться средства в первую очередь.

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