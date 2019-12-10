Главная Новости
10 декабря • обновлено в 18:43
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Мы не сможем отказаться от того, что подписал Порошенко: народный депутат Украины

67
Читать материал на украинском

Народный депутат Украины Владимир Крейденко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал изменения в украинском законодательстве, которые должна сделать Верховная Рада уже в ближайшее время и сколько будет стоить восстановление оккупированных территорий.

"Что касается Минских соглашений и формулы Штайнмайера, то Минские соглашения были подписаны еще во времена Порошенко, и мы не можем отступать от того, что уже подписали", - заявил народный депутат.

"Я могу высказать личное мнение, что до конца года осталось не так много времени, поэтому мы в ближайшее время проведем консультации и сообщим обществу о том, каким путем все будет происходить. В четверг мы будем в первую очередь говорить об открытии рынка земли, но думаю, что мы не обойдем тему нормандской встречи и ее результаты. Хотя я сомневаюсь, что это будет основная тема четверга", - отметил он.

Крейденко также прокомментировал финансирование восстановления Донбасса. Он рассказал, на что будут выделяться средства в первую очередь.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфиру ObozTV

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владимир Крейденко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости